Британські винищувачі Typhoon почали патрулювання неба над Польщею

Винищувачі Британії піднялися для патрулювання польського неба в рамках операції «Східний вартовий».

Велика Британія залучила свої винищувачі Typhoon для захисту польського повітряного простору в рамках місії НАТО Eastern Sentinel («Східний вартовий»). Уряд Сполученого Королівства повідомив, що увечері 19 вересня винищувачі злетіли з бази RAF Coningsby в Лінкольнширі.

Політ підтримував літак-заправник RAF Voyager. Завданням екіпажів було забезпечення безпеки польського неба та протидія можливим провокаціям Росії, зокрема її безпілотникам.

Перед стартом патрулів британський міністр оборони Джон Гілі відвідав базу Typhoon. Він підкреслив символічність того, що ці польоти розпочалися саме в дні, коли Британія відзначає 85-ту річницю битви за Британію у Другій світовій війні.

