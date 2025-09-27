Практика судов
США отменят визу президента Колумбии — что произошло

09:08, 27 сентября 2025
В США заявили об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро.
США решили отменить визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в пропалестинском митинге, состоявшемся в Нью-Йорке 26 сентября. Во время акции он обратился к американским военным с призывом игнорировать распоряжение президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Государственный департамент США сообщил, что отзовет визу Петро, назвав его действия "безрассудными и подстрекающими".

Ранее Петр, первый левый президент Колумбии и ожесточенный противник войны Израиля в Газе, раскритиковал Трампа в своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН во вторник, назвав лидера США "соучастником геноцида" в Газе и призвав к "уголовному преследованию" за ракетные атаки США. водах Карибского бассейна.

В Reuters не смогли подтвердить, находится ли Петро все еще в Нью-Йорке. Его офис и Министерство иностранных дел Колумбии тоже отказались от комментариев.

Также отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил западные страны за признание Палестины. По его словам, они посылают сигнал о том, что "убийство евреев откупается".

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право граждан на личный герб

Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, будет иметь право требовать прекращения такого использования – изменения в Гражданский кодекс.

«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

Минюст обнаружил прогресс в выполнении госорганами Дорожной карты по вопросам верховенства права – больше всего в сфере основополагающих прав человека

Также в Министерстве юстиции назвали прогрессом предоставление членам Общественного совета добропорядочности права полного доступа к материалам судейского досье.

Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

