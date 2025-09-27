США отменят визу президента Колумбии — что произошло

В США заявили об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро.

США решили отменить визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в пропалестинском митинге, состоявшемся в Нью-Йорке 26 сентября. Во время акции он обратился к американским военным с призывом игнорировать распоряжение президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Государственный департамент США сообщил, что отзовет визу Петро, назвав его действия "безрассудными и подстрекающими".

Ранее Петр, первый левый президент Колумбии и ожесточенный противник войны Израиля в Газе, раскритиковал Трампа в своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН во вторник, назвав лидера США "соучастником геноцида" в Газе и призвав к "уголовному преследованию" за ракетные атаки США. водах Карибского бассейна.

В Reuters не смогли подтвердить, находится ли Петро все еще в Нью-Йорке. Его офис и Министерство иностранных дел Колумбии тоже отказались от комментариев.

Также отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил западные страны за признание Палестины. По его словам, они посылают сигнал о том, что "убийство евреев откупается".

