США скасують візу президента Колумбії — що сталося

У США заявили про анулювання візи президента Колумбії Густаво Петро.

США вирішили скасувати візу президента Колумбії Густаво Петро після його участі у пропалестинському мітингу, що відбувся в Нью-Йорку 26 вересня. Під час акції він звернувся до американських військових із закликом ігнорувати розпорядження президента Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

Державний департамент США повідомив, що відкличе візу Петро, назвавши його дії "безрозсудними та підбурливими".

Раніше Петро, ​​перший лівий президент Колумбії та запеклий противник війни Ізраїлю в Газі, розкритикував Трампа у своїй промові перед Генеральною Асамблеєю ООН у вівторок, назвавши лідера США “співучасником геноциду” в Газі та закликавши до “кримінального переслідування” за ракетні атаки США на човни через підозри, що вони займалися торгівлею наркотиками в водах Карибського басейну.

У Reuters не змогли підтвердити, чи Петро все ще перебуває в Нью-Йорку. Його офіс та Міністерство закордонних справ Колумбії теж від коментарів відмовилися.

Також зазначається, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив західні країни за визнання Палестини. За його словами, вони посилають сигнал про те, що "вбивство євреїв відкуповується".

