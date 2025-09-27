Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

Британский блогер пересек море в ванне, фото

19:33, 27 сентября 2025
Британский YouTube-блогер Макс Фош совершил более восьмичасовое путешествие по морю в ванне, добравшись до островов Силли.
Британский блогер пересек море в ванне, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британский YouTube-блогер Макс Фош совершил необычное путешествие — он пересек море в ванне. Его маршрут пролегал от Сеннен-Коув в Корнуолле до города Хью-Таун на островах Силли. Об этом сообщает BBC.

Приключение началось 24 сентября в 07:30 по местному времени. Вместе с командой поддержки и лодкой безопасности Фош отправился в путь и прибыл на Силли около 16:00. Всего путешествие длилось около восьми с половиной часов.

По словам блогера, идея переплыть море в ванне появилась еще в детстве.

«Я нашел рисунок, который сделал в шесть лет: я в ванне, плывущей по морю. И решил воплотить детскую мечту», — рассказал он.

Фош объяснил, что решился на такой эксперимент, «потому что этого еще никто не делал» и потому, что у него просто была запасная ванна.

В то же время он позаботился о безопасности: имел сопровождaющую лодку, чтобы «никто не вызывал спасателей из-за его глупости». Восемь часов в тесном «судне» оказались не слишком комфортными — блогер признался, что после путешествия его спина «была не в восторге».

На островах Силли Фош устроил импровизированный праздник — оставил за баром в местном пабе Mermaid Inn несколько сотен фунтов, что он назвал «первым фестивалем Силли».

А ванну-лодку, которую блогер назвал Billy the Bathtub Boat, он подарил 10-летнему мальчику, жителю островов. «Его лицо сияло от радости», — вспомнил Фош.

Официальное видео «ванного путешествия» блогер пообещал опубликовать примерно через шесть недель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают расширить основания для увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов

Законопроект предусматривает, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Украинцам нужно будет определиться: остаться в ЕС, перейдя на другой правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину – Совет ЕС опубликовал рекомендации

Совет ЕС опубликовал рекомендации по скоординированному подходу к прекращению статуса временной защиты украинцев в ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва