В Тернополе женщина на улице ударила чужого ребенка — подробности

18:39, 27 сентября 2025
53-летняя жительница Тернополя ударила 4-летнюю девочку возле пекарни.
В Тернополе женщина на улице ударила чужого ребенка — подробности
В Тернополе женщина ударила на улицы чужого ребенка, сообщили в полиции.

Как отметили правоохранители, к ним обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестная женщина ударила ее 4-летнюю дочь. По словам матери, инцидент произошел, когда она вошла в пекарню, а девочка осталась у входа.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские разыскали нападающую. Ею оказалась 53-летняя жительница Тернополя, которая не смогла объяснить свой поступок.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение удара или других насильственных действий, повлекших физическую боль, но не телесные повреждения.

Женщине грозит штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы до 200 часов или исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, что в Винницкой области учитель физкультуры палкой избил ученика.

