У Тернополі жінка на вулиці вдарила чужу дитину — подробиці

53-річна мешканка Тернополя вдарила 4-річну дівчинку біля пекарні.

У Тернополі жінка вдарила на вулиці чужу дитину, повідомили у поліції.

Як зазначили правоохоронці, до них звернулася місцева жителька та повідомила, що невідома жінка вдарила її 4-річну доньку. За словами матері, інцидент стався, коли вона зайшла в пекарню, а дівчинка залишилася біля входу.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські розшукали нападницю. Нею виявилася 53-річна тернополянка, яка не змогла пояснити свій вчинок.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання удару чи інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не тілесні ушкодження.

Жінці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.

