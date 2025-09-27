Аналитики подсчитали, какую часть от средней зарплаты украинцы тратят на аренду жилья

По данным ЛУН, в Киеве аренда «съедает» 67% средней зарплаты, а в Ужгороде рекордные 84%.

В ЛУН подсчитали, какой процент средней зарплаты уходит на аренду 1-комнатной квартиры в разных городах страны.

По их данным, индекс доступности аренды в Киеве за полгода вырос на 7% и достиг 67%. Это означает, что аренда однокомнатной квартиры «съедает» две трети среднего заработка. В то же время столица не является рекордсменом.

Наименее доступным для арендаторов жилье оказалось в Ужгороде — здесь аренда почти равна средней зарплате, а показатель составляет 84%. Далее идут Луцк (73%), Ивано-Франковск (72%) и Львов (70%).

Абсолютным лидером по доступности аренды является Харьков — лишь 18% средней зарплаты. В Запорожье и Николаеве расходы на аренду составляют соответственно 27% и 31%.

В целом в большинстве регионов отмечается рост индекса аренды, что делает аренду жилья все более обременительной для бюджета. Быстрее всего цены выросли в Одессе (+16%) и Тернополе (+14%).

В то же время данные Госстата отличаются: по их подсчетам, в среднем по Украине на аренду однокомнатной квартиры уходит около 30% дохода, а в Киеве — лишь 24%. В прифронтовых регионах этот показатель еще ниже — от 13% до 18%.

\В ЛУН объясняют, что разница в цифрах обусловлена разными методиками сбора данных.

