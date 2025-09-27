Аналітики підрахували, яку частку від середньої зарплати українці витрачають на оренду житла

За даними ЛУН, у Києві оренда «з’їдає» 67% середньої зарплати, а в Ужгороді — рекордні 84%.

У компанії ЛУН, яка створює сервіси для покупки і оренди житла в Україні та за кордоном, порахували, який відсоток середньої зарплати йде на оренду 1-кімнатної квартири в різних містах країни.

За їхніми даними, індекс доступності оренди у Києві за пів року зріс на 7% і сягнув 67%. Це означає, що оренда однокімнатної квартири «з’їдає» дві третини середнього заробітку. Водночас столиця не є рекордсменом.

Найбільш недоступним для орендарів житло виявилося в Ужгороді — тут оренда майже дорівнює середній зарплаті, а показник становить 84%. Далі йдуть Луцьк (73%), Івано-Франківськ (72%) та Львів (70%).

Абсолютним лідером за доступністю оренди є Харків — лише 18% середньої зарплати. У Запоріжжі та Миколаєві витрати на оренду складають відповідно 27% і 31%.

Загалом у більшості регіонів відзначається зростання індексу оренди, що робить оренду житла дедалі обтяжливішою для бюджету. Найшвидше ціни зросли в Одесі (+16%) та Тернополі (+14%).

Водночас дані Держстату відрізняються: за їхніми підрахунками, в середньому по Україні на оренду однокімнатної квартири витрачається близько 30% доходу, а в Києві — лише 24%. У прифронтових регіонах цей показник ще нижчий — від 13% до 18%.

У ЛУН пояснюють, що різниця у цифрах зумовлена різними методиками збору даних.

