Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Источник фото: Olivier Hoslet/AFP via. Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре нового скандала из-за текстового сообщения, которое она получила от президента Франции Эммануэля Макрона в прошлом году, в котором он призывал ее заблокировать торговое соглашение «ЕС-МЕРКОСУР». Впервые об этом написало издание Politico. Сообщение от Макрона было впоследствии удалено с телефона фон дер Ляйен.

Как отмечает Politico, одним личным текстовым сообщением президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен Эммануэль Макрон попытался сорвать торговую сделку с группой стран Меркосур в Латинской Америке, которая готовилась два десятилетия.

Предложенное соглашение, которое должно создать зону свободной торговли, охватывающую почти 800 миллионов человек, стало слишком острой проблемой для президента Франции, который пытается сдержать восстание фермеров.

Поскольку на днях скандал начал разгораться с новой силой, 24 сентября представитель Еврокомиссии Улоф Гилл заявил журналистам, что сообщения с телефона Урсулы фон дер Ляйен «автоматически удаляются через некоторое время просто из соображений экономии места». Он в шутку добавил: «Иначе телефон загорится».

Другой представитель, Балаж Уйвари, добавил, что это также помогает предотвратить нарушения безопасности, но подчеркнул, что это средство экономии места: «С одной стороны, это снижает риск утечек и нарушений безопасности, что, конечно, является важным фактором. Кроме того, это вопрос места на телефоне, а значит, эффективного использования мобильного устройства».

На это эксперты по кибербезопасности отметили, что удаление сообщений для экономии места «звучит мило, но в это трудно поверить». Текстовое сообщение едва ли занимает место на современном телефоне. Понадобились бы сотни тысяч текстовых сообщений, чтобы это действительно подействовало. «Давайте не будем валять дурака, сейчас не 1990-е», — сказал изданию старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона и эксперт по кибербезопасности Лукаш Олейник.

Напомним, что это уже не первый скандал с переписками главы Еврокомиссии.

Так, Суд ЕС 14 мая постановил, что Европейская комиссия действовала неправомерно, отказавшись обнародовать текстовые сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен генеральному директору Pfizer Альберту Бурле в разгар пандемии перед заключением ЕС соглашения, по которому блок обязался приобрести до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19 (скандал, известный как Pfizergate).

Затем, как сообщало The New York Times, Европейский Союз «не мог найти» переписку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer, несмотря на значительный общественный интерес к делу и решение Суда ЕС.

В 2020 году Комиссия рекомендовала своим сотрудникам начать использовать Signal , приложение для обмена сообщениями со сквозным шифрованием, чтобы повысить безопасность своих коммуникаций. В руководстве 2022 года под названием «Контрольный список для повышения безопасности вашего сигнала» учреждение рекомендовало использовать функцию исчезающих сообщений приложения.

Однако ситуация с месседжем от Макрона вновь привлекает внимание к политике исполнительной власти ЕС в отношении ведения публичной записи коммуникаций своего лидера после скандала Pfizergate, в котором текстовая переписка фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer никогда не архивировалась.

Европейский омбудсмен завершил расследование дела Pfizergate в 2022 году, придя к выводу о недобросовестном управлении со стороны Комиссии. На этой неделе омбудсмен объявил о начале расследования прошлогоднего текстового сообщения от Макрона.

Как отмечает Politico со ссылкой на экспертов, правда в том, что автоматическое удаление сообщений полезно для безопасности, но не так полезно для общественной прозрачности или подотчетности.

Автор: Наталя Мамченко

