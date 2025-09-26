Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі нового скандалу через текстове повідомлення, яке вона отримала від президента Франції Еммануеля Макрона торік, де він закликав її заблокувати торговельну угоду «ЄС-МЕРКОСУР». Уперше про це написало видання Politico. Повідомлення від Макрона згодом було видалено з телефону фон дер Ляєн.

Як зазначає Politico, одним особистим текстовим повідомленням президентові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн Еммануель Макрон намагався зірвати торговельну угоду з країнами Меркосур у Латинській Америці, яка готувалася два десятиліття.

Запропонована угода, яка мала створити зону вільної торгівлі майже для 800 мільйонів людей, стала надто гострою проблемою для президента Франції, котрий намагається стримати повстання фермерів.

Оскільки останніми днями скандал набрав нової сили, 24 вересня представник Єврокомісії Улоф Гілл заявив журналістам, що повідомлення з телефону Урсули фон дер Ляєн «автоматично видаляються через деякий час просто з міркувань економії місця». Він жартома додав: «Інакше телефон загориться».

Інший представник, Балаж Уйварі, додав, що це також допомагає запобігти порушенням безпеки, але підкреслив, що йдеться передусім про економію місця: «З одного боку, це знижує ризик витоків та загроз безпеці, що, безперечно, є важливим фактором. Крім того, це питання місця на телефоні, а отже, ефективного використання мобільного пристрою».

На це експерти з кібербезпеки зауважили, що видалення повідомлень для економії місця «звучить мило, але в це важко повірити». Текстове повідомлення майже не займає простору на сучасному телефоні. Потрібні сотні тисяч повідомлень, аби це справді мало сенс. «Давайте не будемо валяти дурня, зараз не 1990-ті», — сказав виданню старший науковий співробітник Королівського коледжу Лондона та експерт із кібербезпеки Лукаш Олейник.

Нагадаємо, що це вже не перший скандал із переписками голови Єврокомісії.

Так, Суд ЄС 14 травня постановив, що Європейська комісія діяла неправомірно, відмовившись оприлюднити текстові повідомлення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн генеральному директорові Pfizer Альберту Бурлі під час пандемії, перед укладенням угоди, за якою ЄС зобов’язався придбати до 1,8 мільярда доз вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19 (скандал, відомий як Pfizergate).

Згодом, як повідомила The New York Times, Європейський Союз «не зміг знайти» переписку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із керівником Pfizer, попри значний суспільний інтерес до справи та рішення Суду ЄС.

У 2020 році Комісія рекомендувала своїм співробітникам почати використовувати Signal — застосунок для обміну повідомленнями з наскрізним шифруванням, аби підвищити безпеку своїх комунікацій. У керівництві 2022 року під назвою «Контрольний список для підвищення безпеки вашого Signal» установа рекомендувала використовувати функцію зникаючих повідомлень.

Проте ситуація з меседжем від Макрона знову привертає увагу до політики виконавчої влади ЄС щодо ведення публічного обліку комунікацій свого лідера після скандалу Pfizergate, у якому текстові повідомлення фон дер Ляєн із генеральним директором Pfizer так і не були заархівовані.

Європейський омбудсмен завершив розслідування справи Pfizergate у 2022 році, дійшовши висновку про недобросовісне управління з боку Комісії. Цього тижня омбудсмен оголосив про початок розслідування торішнього текстового повідомлення від Макрона.

Як зазначає Politico з посиланням на експертів, правда полягає в тому, що автоматичне видалення повідомлень справді корисне для безпеки, але значно менш корисне для суспільної прозорості чи підзвітності.

Автор: Наталя Мамченко

