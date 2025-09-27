В Британии женщина сломала шею после обычного зевка: чудом избежала инвалидности

Женщина получила смещение шейных позвонков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жительница Великобритании Хейли Блэк получила серьезную травму шеи из-за обычного зевка. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя мать двоих детей рассказала, что увидела, как ее дочь зевает, и машинально сделала то же самое. Внезапно через все тело прошел резкий «электрический удар», после чего правая половина тела была парализована.

В больнице установили: у пациентки произошло смещение шейных позвонков. Сначала медики сомневались, удастся ли восстановить ее состояние, однако экстренная операция завершилась успешно.

Сейчас Хейли Блэк живет с хроническими болями, принимает обезболивающие препараты и не может вернуться к работе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.