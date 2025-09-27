У Британії жінка зламала шию після звичайного позіхання: дивом уникла інвалідності

Жінка отримала зміщення шийних хребців.

Жителька Великої Британії Хейлі Блек отримала серйозну травму шиї через звичайне позіхання. Про це повідомляє Daily Mail.

36-річна мати двох дітей розповіла, що побачила, як її донька позіхає, і машинально зробила те саме. Раптово через усе тіло пройшов різкий «електричний удар», після чого права половина тіла була паралізована.

У лікарні встановили: у пацієнтки сталося зміщення шийних хребців. Спершу медики сумнівалися, чи вдасться відновити її стан, однак екстрена операція завершилася успішно.

Нині Хейлі Блек живе з хронічними болями, приймає знеболювальні та не може повернутися до роботи.

