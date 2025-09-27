В Полтавской области через суд определили границы четырех природных заказников площадью почти 570 гектаров

Полтавские заказники десятилетиями оставались без границ.

В Полтавской области по искам прокуратуры официально установлены границы четырех объектов природно-заповедного фонда — гидрологических заказников «Комышитовый» и «Еньки», ботанического заказника «Дыкуновая балка» и заповедного урочища «Стенка». Общая площадь этих территорий составляет почти 570 гектаров.

Об этом рассказали в прокуратуре. Отмечается, что эти природоохранные территории являются важными очагами редких животных и растений. В частности, «Комышитовый» обеспечивает сохранение ценных водно-болотных угодий в бассейне реки Хорол. А «Дыкановая балка» известна своей уникальной балковой системой.

лугово-степной растительностью, среди которой ковыльные группировки, занесены в Зеленую книгу Украины.

В то же время с момента создания заказников их границы официально не закреплялись. Это усложняло исполнение охранных обязательств и создавало риски незаконного использования земель.

Чтобы устранить правовые пробелы и гарантировать сохранение природного наследия региона, прокуроры обратились в органы местного самоуправления с соответствующими исками.

В настоящее время во исполнение решений Полтавского окружного административного суда сведения о границах указанных заказников и урочища уже внесены в Государственный земельный кадастр.

