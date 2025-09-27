Практика судів
На Полтавщині через суд визначили межі чотирьох природних заказників площею майже 570 гектарів

19:51, 27 вересня 2025
Полтавські заказники десятиліттями залишались без меж.
У Полтавській області за позовами прокуратури офіційно встановлено межі чотирьох об’єктів природно-заповідного фонду — гідрологічних заказників «Комишитовий» та «Єньки», ботанічного заказника «Дикунова балка» і заповідного урочища «Стінка». Загальна площа цих територій сягає майже 570 гектарів.

Про це розповіли у прокуратурі. Зазначається, що ці природоохоронні території є важливими осередками рідкісних тварин і рослин. Зокрема, «Комишитовий» забезпечує збереження цінних водно-болотних угідь у басейні річки Хорол. А «Дикунова балка» відома своєю унікальною балковою системою з

лучно-степовою рослинністю, серед якої ковилові угруповання, занесені до Зеленої книги України.

Водночас із часу створення заказників їхні межі офіційно не закріплювалися. Це ускладнювало виконання охоронних зобов’язань і створювало ризики незаконного використання земель.

Щоб усунути правові прогалини та гарантувати збереження природної спадщини регіону, прокурори звернулися до органів місцевого самоврядування з відповідними позовами.

Нині, на виконання рішень Полтавського окружного адміністративного суду, відомості про межі зазначених заказників і урочища вже внесено до Державного земельного кадастру.

