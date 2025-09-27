В ТЦК пояснили ситуацию с мобилизацией Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжело больным отцом

В ТЦК заявили, что действовали по закону, ведь документы для отсрочки не были поданы в срок.

Источник фото: hromadske

Во Львовском областном ТЦК объяснили ситуацию с мобилизацией 44-летнего жителя села Сасов Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжело больным 82-летним отцом.

В ТЦК отметили, что случай вызвал общественный резонанс, однако решение принималось в соответствии с действующим законодательством. Согласно ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют граждане, которые осуществляют уход за лицами, нуждающимися в постоянной помощи. Для этого необходимо заранее подать подтверждающие документы в ТЦК.

В случае с Малицким документы предоставлены не были, что привело к нарушению правил воинского учета.

«К сожалению, реорганизация органов социальной защиты вызвала задержки с выдачей справок, что усложнило своевременное подтверждение права на отсрочку. В то же время ТЦК и СП действовал в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку», — пояснили в ТЦК.

Там также призвали граждан заранее оформлять документы и сообщать об особых обстоятельствах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее о том, что в селе Сасов Золочевского района Львовской области остался запертым один в доме прикованный к кровати из-за тяжелой болезни 82-летний Иосиф Малицкий, так как его единственного сына мобилизовали, писало hromadske.

