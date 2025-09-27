Практика судов
  1. В Украине

В ТЦК пояснили ситуацию с мобилизацией Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжело больным отцом

18:33, 27 сентября 2025
В ТЦК заявили, что действовали по закону, ведь документы для отсрочки не были поданы в срок.
В ТЦК пояснили ситуацию с мобилизацией Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжело больным отцом
Источник фото: hromadske
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовском областном ТЦК объяснили ситуацию с мобилизацией 44-летнего жителя села Сасов Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжело больным 82-летним отцом.

В ТЦК отметили, что случай вызвал общественный резонанс, однако решение принималось в соответствии с действующим законодательством. Согласно ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют граждане, которые осуществляют уход за лицами, нуждающимися в постоянной помощи. Для этого необходимо заранее подать подтверждающие документы в ТЦК.

В случае с Малицким документы предоставлены не были, что привело к нарушению правил воинского учета.
«К сожалению, реорганизация органов социальной защиты вызвала задержки с выдачей справок, что усложнило своевременное подтверждение права на отсрочку. В то же время ТЦК и СП действовал в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку», — пояснили в ТЦК.

Там также призвали граждан заранее оформлять документы и сообщать об особых обстоятельствах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее о том, что в селе Сасов Золочевского района Львовской области остался запертым один в доме прикованный к кровати из-за тяжелой болезни 82-летний Иосиф Малицкий, так как его единственного сына мобилизовали, писало hromadske.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Львов ТЦК мобилизация отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Украинцам нужно будет определиться: остаться в ЕС, перейдя на другой правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину – Совет ЕС опубликовал рекомендации

Совет ЕС опубликовал рекомендации по скоординированному подходу к прекращению статуса временной защиты украинцев в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп часто общаются напрямую, и это обретает все большее геополитическое значение — Politico

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наладили неформальный контакт.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва