У ТЦК пояснили ситуацію з мобілізацією Володимира Маліцького, який доглядає за тяжкохворим батьком

18:33, 27 вересня 2025
У ТЦК заявили, що діяли за законом, адже документи для відстрочки не були подані вчасно.
Джерело фото: hromadske
У Львівському обласному ТЦК пояснили ситуацію з мобілізацією 44-річного мешканця села Сасів Володимира Маліцького, який доглядає за тяжкохворим 82-річним батьком.

У ТЦК зазначили, що випадок викликав суспільний резонанс, але рішення ухвалювалося відповідно до чинного законодавства. Згідно зі ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають громадяни, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійної допомоги. Для цього необхідно завчасно подати підтверджувальні документи до ТЦК.

У випадку Маліцького документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку.

«На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку. Водночас ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку», - пояснили у ТЦК.

Відтак, там закликали громадян завчасно оформлювати документи й повідомляти про особливі обставини, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Раніше про те, що в селі Сасів Золочівського району Львівщини залишився зачиненим сам у хаті прикутий до ліжка через важку хворобу 82-річний Йосиф Маліцький, бо його єдиного сина мобілізували, писало hromadske.

