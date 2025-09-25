Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп часто общаются напрямую, и это обретает все большее геополитическое значение — Politico

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наладили неформальный контакт.

После того, как в ночь на 28 августа ударная волна от массированной атаки российских беспилотников нанесла ущерб зданию представительства ЕС в Киеве, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала дожидаться официальных дипломатических каналов, чтобы связаться с президентом США Дональдом Трампом. Глава Еврокомиссии просто позвонила Трампу напрямую. Об этом пишет Politico.

Два чиновника ЕС, знакомых с ходом разговора, сообщили, что она сказала президенту США: «Вот на что способен Путин. Вот наглядный пример того, как Путин не держит свое слово».

Как отмечает издание, тот факт, что фон дер Ляйен и Трамп ведут прямые разговоры, приобретает все большее геополитическое значение.

В течение нескольких месяцев, в начале второго срока Трампа, ЕС опасался, что его оставят в стороне, не дав донести свою точку зрения — или даже намеренно проигнорируют — в жизненно важной дипломатии по вопросу войны в Украине.

Но, как пишет Politico, с июня что-то изменилось, и теперь два лидера регулярно общаются. Трамп осыпает фон дер Ляйен комплиментами, такими как «фантастическая» и «потрясающая», и европейские дипломаты считают, что их взаимное расположение играет свою роль в ухудшении позиции Трампа в отношении Путина.

Неожиданно резкая смена тона Трампа на этой неделе в отношении Путина — Трамп охарактеризовал Россию как «бумажного тигра», которому трудно сравниться с «великим духом» украинцев, — произошла после разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и фон дер Ляйен.

Первый представитель ЕС сообщил, что проукраинское послание Трампа в Truth Social последовало за обстоятельным разговором с фон дер Ляйен о санкциях, в котором также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. По словам чиновника, обсуждение в основном было сосредоточено на усилении давления на Россию.

«Урсула фон дер Ляйен ясно дала понять, насколько мы полны решимости продолжать оказывать давление на Россию», — добавил чиновник.

Вопрос «Кому позвонить, если я хочу позвонить в Европу?» давно терзает американскую (и мировую) дипломатию. Учитывая известную раздробленность руководства ЕС — председатель Европейского совета, председатель Европейской комиссии, глава внешнеполитического ведомства и 27 национальных лидеров, — ответ никогда не был очевиден.

Как пишет издание, успех фон дер Ляйен в качестве лица Европы отчасти объясняется смутным пониманием Трампом ее работы — еще на этой неделе он хвалил ее за роль в «управлении многими разными странами».

Трамп тоже колеблется в своих фаворитах, но, по крайней мере, пока европейцы считают, что фон дер Ляйен прислушивается к его мнению в решающий момент. Эти отношения означают, что ей все еще придется идти на серьезные уступки США, особенно в сфере торговли и крупных технологических компаний, но, когда речь заходит об основных интересах безопасности, чиновники ЕС считают, что она участвует в переговорах.

Второй представитель ЕС заявил, что поворотный момент в отношениях наступил на саммите G7, который состоялся 16–17 июня в Кананаскисе (Канада), где фон дер Ляйен и Трамп провели двустороннюю встречу, посвященную продвижению торговой сделки между ЕС и США.

«После этого контакты активизировались», — сказал первый чиновник ЕС, отметив явное изменение в личных отношениях.

Когда фон дер Ляйен в июле отправилась в Азию на саммиты с Японией и Китаем, американские официальные лица дали понять, что хотят ускорить переговоры. По ее возвращении трубку взял Трамп, подтвердил второй представитель ЕС.

«Почему бы вам не приехать в Шотландию и не заключить сделку?» — спросил Трамп. Она так и сделала.

Хотя в Европе торговое соглашение было широко расценено как унизительно однобокое, второй чиновник ЕС заявил, что стиль переговоров фон дер Ляйен все же произвел впечатление на Трампа.

Переговоры проходили именно так, как нравится Трампу: никаких юридических терминов, никаких технических приложений, только цифры — он угрожал заоблачными пошлинами на европейские товары, а фон дер Ляйен его уговаривала.

«Он начал с 35%, потом с 29, потом с 25», — сказал второй представитель ЕС. «В конце концов, как всем известно, они остановились на 15%».

Трамп запомнил ее твердую позицию на переговорах. На следующей встрече в Вашингтоне, где фон дер Ляйен находилась в окружении других европейских лидеров, Трамп публично пошутил: «Думаю, вы, возможно, могущественнее всех этих парней за этим столом».

Как подытожило Politico, «Брюссель оптимизирует свой трансатлантический голос»: «Фон дер Ляйен, возможно, и не говорит от лица всей Европы, но именно она все чаще поднимает трубку. И именно ей перезванивает Трамп».

Автор: Наталя Мамченко

