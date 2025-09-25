Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп часто спілкуються напряму, і це набуває все більшого геополітичного значення — Politico

Президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн налагодили неформальний контакт.

Після того, як у ніч на 28 серпня ударна хвиля від масованої атаки російських безпілотників завдала шкоди будівлі представництва ЄС у Києві, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не стала чекати офіційних дипломатичних каналів, щоб зв'язатися з президентом США Дональдом Трампом. Глава Єврокомісії просто зателефонувала Трампу напряму. Про це пише Politico.

Два чиновники ЄС, знайомі з ходом розмови, повідомили, що вона сказала президенту США: «Ось на що здатний Путін. Ось наочний приклад того, як Путін не дотримується свого слова».

Як зазначає видання, той факт, що фон дер Ляєн і Трамп ведуть прямі розмови, набуває все більшого геополітичного значення.

Протягом кількох місяців, на початку другого терміну Трампа, ЄС побоювався, що його залишать осторонь, не давши донести свою точку зору — або навіть навмисно проігнорують — у життєво важливій дипломатії щодо питання війни в Україні.

Але, як пише Politico, з червня щось змінилося, і тепер два лідери регулярно спілкуються. Трамп обсипає фон дер Ляєн компліментами, такими як «фантастична» і «приголомшлива», і європейські дипломати вважають, що їхня взаємна прихильність відіграє свою роль у погіршенні позиції Трампа щодо Путіна.

Несподівано різка зміна тону Трампа цього тижня щодо Путіна — Трамп охарактеризував Росію як «паперового тигра», якому важко зрівнятися з «великим духом» українців, — сталася після розмов із Президентом України Володимиром Зеленським та фон дер Ляєн.

Перший представник ЄС повідомив, що проукраїнське послання Трампа у Truth Social послідувало за ґрунтовною розмовою з фон дер Ляєн про санкції, в якій також взяв участь держсекретар США Марко Рубіо. За словами чиновника, обговорення в основному було зосереджено на посиленні тиску на Росію.

«Урсула фон дер Ляєн ясно дала зрозуміти, наскільки ми сповнені рішучості продовжувати чинити тиск на Росію», — додав чиновник.

Питання «Кому зателефонувати, якщо я хочу зателефонувати в Європу?» давно мучить американську (і світову) дипломатію. З огляду на відому роздробленість керівництва ЄС — голова Європейської ради, голова Європейської комісії, глава зовнішньополітичного відомства та 27 національних лідерів, — відповідь ніколи не була очевидною.

Як пише видання, успіх фон дер Ляєн як обличчя Європи частково пояснюється туманним розумінням Трампом її роботи — ще цього тижня він хвалив її за роль в «управлінні багатьма різними країнами».

Трамп теж коливається у своїх фаворитах, але, принаймні, поки що європейці вважають, що фон дер Ляєн прислухається до його думки у вирішальний момент. Ці стосунки означають, що їй все ще доведеться йти на серйозні поступки США, особливо у сфері торгівлі та великих технологічних компаній, але, коли йдеться про основні інтереси безпеки, чиновники ЄС вважають, що вона бере участь у переговорах.

Другий представник ЄС заявив, що поворотний момент у відносинах настав на саміті G7, який відбувся 16–17 червня в Кананаскісі (Канада), де фон дер Ляєн і Трамп провели двосторонню зустріч, присвячену просуванню торговельної угоди між ЄС та США.

«Після цього контакти активізувалися», — сказав перший чиновник ЄС, відзначивши явну зміну в особистих відносинах.

Коли фон дер Ляєн у липні вирушила до Азії на саміти з Японією та Китаєм, американські офіційні особи дали зрозуміти, що хочуть прискорити переговори. Після її повернення слухавку взяв Трамп, підтвердив другий представник ЄС.

«Чому б вам не приїхати до Шотландії і не укласти угоду?» — запитав Трамп. Вона так і зробила.

Хоча в Європі торговельна угода була широко розцінена як принизливо однобока, другий чиновник ЄС заявив, що стиль переговорів фон дер Ляєн все ж справив враження на Трампа. Переговори проходили саме так, як подобається Трампу: жодних юридичних термінів, жодних технічних додатків, лише цифри — він погрожував захмарними митами на європейські товари, а фон дер Ляєн його вмовляла.

«Він почав з 35%, потім з 29, потім з 25», — сказав другий представник ЄС. «Зрештою, як усім відомо, вони зупинилися на 15%».

Трамп запам'ятав її тверду позицію на переговорах. На наступній зустрічі у Вашингтоні, де фон дер Ляєн перебувала в оточенні інших європейських лідерів, Трамп публічно пожартував: «Думаю, ви, можливо, могутніша за всіх цих хлопців за цим столом».

Як підсумувало Politico, «Брюссель оптимізує свій трансатлантичний голос»: «Фон дер Ляєн, можливо, і не говорить від імені всієї Європи, але саме вона все частіше піднімає слухавку. І саме їй передзвонює Трамп».

Автор: Наталя Мамченко

