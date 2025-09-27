Зеленский: Украина стремится заключить с США большое двустороннее обязывающее соглашение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к большому двустороннему соглашению с США, которое должно быть ратифицировано обеими сторонами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится заключить с Соединенными Штатами большое двустороннее обязывающее соглашение. Об этом он сообщил во время брифинга.

«У нас есть общее понимание, как должны работать гарантии безопасности, и то, что нам нужно двустороннее соглашение с Америкой. Мы хотим соглашение, которое будет legally binding, обязывающее, проголосованное в Конгрессе США и, соответственно, в нашем парламенте», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время переговоров также шла речь о договоренностях в сфере вооружения и дронов, а также о «соглашении о недрах» (Mineral deal) и соглашении о свободной торговле.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США четкое видение своих потребностей в сфере безопасности. По его словам, эти потребности в целом учтены в «большом соглашении» на $90 млрд, в то же время Киев открыт к отдельным договоренностям о поставках конкретных видов вооружений, включая дальнобойные системы.

