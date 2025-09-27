Практика судов
  1. В Украине

Зеленский: Украина передала США список своих потребностей, но Киев открыт к поставкам конкретного вооружения

17:20, 27 сентября 2025
Украина передала США пакет с предложениями по закупке вооружения на $90 млрд, но и готова к отдельным договорам по дальнобойному оружию.
Зеленский: Украина передала США список своих потребностей, но Киев открыт к поставкам конкретного вооружения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США четкое видение своих потребностей в сфере безопасности. По его словам, эти потребности в целом учтены в «большой сделке» на $90 млрд, в то же время Киев открыт к отдельным договоренностям о поставках конкретных видов вооружения, включая дальнобойные системы.

«Что касается того, чего хочет Украина от США — все это есть, мы передали президенту США с деталями и с иллюстрацией, чего хочет Украина, и все это, в принципе, предусмотрено в нашей большой сделке на $90 миллиардов», — сказал Зеленский во время брифинга.

Он добавил, что в то же время Украина готова заключать отдельные договоры о поставках отдельных видов вооружения, в частности дальнобойных.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас именно дальнобойные возможности позволяют Украине отвечать на удары России. Украина применила бы иное оружие, если бы оно у нее было, но речь идет не о нападении, а об ответе, отметил Зеленский.

В то же время детали относительно запросов Президент раскрывать не стал.

«Не могу сказать. Очень чувствительный вопрос», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Дональд Трамп война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Украинцам нужно будет определиться: остаться в ЕС, перейдя на другой правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину – Совет ЕС опубликовал рекомендации

Совет ЕС опубликовал рекомендации по скоординированному подходу к прекращению статуса временной защиты украинцев в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп часто общаются напрямую, и это обретает все большее геополитическое значение — Politico

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наладили неформальный контакт.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва