Зеленский: Украина передала США список своих потребностей, но Киев открыт к поставкам конкретного вооружения

Украина передала США пакет с предложениями по закупке вооружения на $90 млрд, но и готова к отдельным договорам по дальнобойному оружию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США четкое видение своих потребностей в сфере безопасности. По его словам, эти потребности в целом учтены в «большой сделке» на $90 млрд, в то же время Киев открыт к отдельным договоренностям о поставках конкретных видов вооружения, включая дальнобойные системы.

«Что касается того, чего хочет Украина от США — все это есть, мы передали президенту США с деталями и с иллюстрацией, чего хочет Украина, и все это, в принципе, предусмотрено в нашей большой сделке на $90 миллиардов», — сказал Зеленский во время брифинга.

Он добавил, что в то же время Украина готова заключать отдельные договоры о поставках отдельных видов вооружения, в частности дальнобойных.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас именно дальнобойные возможности позволяют Украине отвечать на удары России. Украина применила бы иное оружие, если бы оно у нее было, но речь идет не о нападении, а об ответе, отметил Зеленский.

В то же время детали относительно запросов Президент раскрывать не стал.

«Не могу сказать. Очень чувствительный вопрос», — добавил он.

