Зеленський: Україна передала США список своїх потреб, але Київ відкритий до поставок конкретного озброєння

Україна передала США пакет з пропозиціями щодо закупівлі озброєння на $90 млрд, але й готова до окремих договорів щодо далекобійної зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США чітке бачення своїх потреб у безпековій допомозі. За його словами, ці потреби в цілому враховані у «великій угоді» на $90 млрд, водночас Київ відкритий до окремих домовленостей про постачання конкретних видів озброєння, включно з далекобійними системами.

«Що стосується того, чого хоче Україна від США — усе це є, ми передали президенту США з деталями і з ілюстрацією, чого хоче Україна, і все це, в принципі, передбачено в нашій великій угоді на $90 мільярдів», — сказав Зеленський під час брифінгу.

Він додав, що водночас Україна готова укладати окремі договори про постачання окремих видів озброєння, зокрема далекобійних.

Глава держави також наголосив, що зараз саме далекобійні можливості дозволяють Україні відповідати на удари Росії. Україна б застосувала іншу зброю, якби вона в України була, але йдеться не про напади, а про відповідь, зауважив Зеленський.

Водночас деталі щодо запитів Президент розголошувати не став.

«Не можу сказати. Дуже чутливе питання», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.