Зеленський: Україна прагне укласти зі США велику двосторонню зобов’язуючу угоду

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне великої двосторонньої угоди зі США, яка має бути ратифікована обома сторонами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне укласти зі Сполученими Штатами велику двосторонню зобов’язуючу угоду. Про це він повідомив під час брифінгу.

«У нас є загальне розуміння, як повинні працювати гарантії безпеки, і те, що нам потрібна двостороння угода з Америкою. Ми хочемо угоду, яка буде legally binding, зобов’язуюча, проголосована в Конгресі США і, відповідно, в нашому парламенті», — наголосив Зеленський.

За його словами, під час переговорів також ішлося про домовленості у сфері озброєння та дронів, а також про «угоду про надра» (Mineral deal) та угоду про вільну торгівлю.

Зауважимо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США чітке бачення своїх потреб у безпековій допомозі. За його словами, ці потреби в цілому враховані у «великій угоді» на $90 млрд, водночас Київ відкритий до окремих домовленостей про постачання конкретних видів озброєння, включно з далекобійними системами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.