Зеленский заявил, что Украина будет экспортировать оружие только при отсутствии дефицита для собственной армии

Контролируемый экспорт позволит направлять средства на закупку необходимых дронов и других вооружений, отметил Президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может начать контролируемый экспорт оружия, однако лишь того, в котором Вооруженные Силы не имеют дефицита.

По его словам, приоритет — это украинская армия, а там, где Украина может производить больше, а ВСУ не нуждаются в дополнительных объемах, этот остаток можно экспортировать. А средства от продаж будут направляться на закупку того, чего не хватает, в частности дефицитных дронов — перехватчиков, дальнобойных и других.

Он подчеркнул, что экспорт останется контролируемым до конца войны.

Среди потенциальных направлений поставок — Европа, США и Ближний Восток. Кроме того, по словам Президента, на площадке Генассамблеи ООН состоялись договоренности с представителями Африки, и уже есть конкретные предложения от нескольких африканских стран, в том числе относительно открытия представительства Украины на континенте.

