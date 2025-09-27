Зеленський заявив, що Україна експортуватиме зброю лише у разі відсутності дефіциту для власної армії

Контрольований експорт дозволить спрямовувати кошти на закупівлю необхідних дронів та інших озброєнь, зауважив Президент.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може розпочати контрольований експорт зброї, однак лише тієї, в якій Збройні Сили не мають дефіциту.

За його словами, пріоритет – це українська армія, а там, де Україна може виробляти більше, а ЗСУ не потребують додаткових обсягів, цей залишок можна експортувати. А кошти від продажу спрямовуватимуть на закупівлю того, чого не вистачає, зокрема на дефіцитні дрони, тобто перехоплювачі, далекобійні тощо.

Він підкреслив, що експорт залишатиметься контрольованим до кінця війни.

Серед потенційних напрямків постачань — Європа, США та Близький Схід. Крім того, за словами Президента, на майданчику Генасамблеї ООН відбулися домовленості з представниками Африки, і вже є конкретні пропозиції від кількох африканських країн, зокрема щодо відкриття представництва України на континенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.