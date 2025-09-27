В государственных сервисах Украины появится голосовая поддержка на базе искусственного интеллекта

В Минцифры объявили о партнерстве с компанией, которая поможет интегрировать голосовых ассистентов в Дию и другие сервисы.

В госуслугах Украины появится голосовая поддержка на базе искусственного интеллекта. О партнерстве с компанией ElevenLabs, которая работает в сфере голосовых технологий искусственного интеллекта, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В Минцифры уже обозначили дальнейшие шаги:

интеграция голосового AI в приложение и на портал «Дия», где украинцы смогут голосом озвучить запрос и получить услугу;

внедрение инноваций в государственные образовательные платформы и приложения;

добавление голосового функционала во внутренние AI-ассистенты для HR и онбординга команды.

В министерстве подчеркивают, что цель трансформации «Дии» — переход от сервиса к полноценному AI-ассистенту, который будет работать круглосуточно.

