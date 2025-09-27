В государственных сервисах Украины появится голосовая поддержка на базе искусственного интеллекта

В госуслугах Украины появится голосовая поддержка на базе искусственного интеллекта. О партнерстве с компанией ElevenLabs, которая работает в сфере голосовых технологий искусственного интеллекта, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В Минцифры уже обозначили дальнейшие шаги:
В министерстве подчеркивают, что цель трансформации «Дии» — переход от сервиса к полноценному AI-ассистенту, который будет работать круглосуточно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.