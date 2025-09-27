У державних сервісах України з’явиться голосова підтримка на базі штучного інтелекту

У держсервісах України з’явиться голосова підтримка на базі штучного інтелекту. Про партнерство з компанією ElevenLabs, яка працює у сфері голосових технологій штучного інтелекту, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
У Мінцифри вже окреслили подальші кроки:
У міністерстві наголошують, що мета трансформації «Дії» — перехід від сервісу до повноцінного AI-асистента, який працюватиме цілодобово.
