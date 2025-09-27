У державних сервісах України з’явиться голосова підтримка на базі штучного інтелекту

У Мінцифри оголосили про партнерство з компанією, яка допоможе інтегрувати голосових асистентів у Дію та інші сервіси.

У держсервісах України з’явиться голосова підтримка на базі штучного інтелекту. Про партнерство з компанією ElevenLabs, яка працює у сфері голосових технологій штучного інтелекту, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

У Мінцифри вже окреслили подальші кроки:

інтеграція голосового AI у застосунок та на портал «Дія», де українці зможуть голосом озвучити запит і отримати послугу;

впровадження інновацій у державні освітні платформи та застосунки;

додавання голосового функціоналу у внутрішні AI-асистенти для HR та онбордингу команди.

У міністерстві наголошують, що мета трансформації «Дії» — перехід від сервісу до повноцінного AI-асистента, який працюватиме цілодобово.

