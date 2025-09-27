Практика судов
Кабмин упростил условия продажи лекарств в сельской местности

20:27, 27 сентября 2025
Кабмин разрешил фельдшерско-акушерским пунктам в селах продавать более широкий ассортимент лекарств.
Кабинет Министров упростил условия продажи лекарств в сельской местности. Правительство внесло изменения в Лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле и импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Как сообщили в Кабмине, нововведение направлено на расширение ассортимента и повышение доступности лекарств в селах. Для этого сняты ограничения на перечень лекарственных средств, которые можно отпускать в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах при отсутствии аптеки или аптечного пункта.

Ранее торговля в ФАПах разрешалась только по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения. Теперь это ограничение снято.

