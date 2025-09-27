Кабмін спростив умови продажу ліків у сільській місцевості

Кабмін дозволив фельдшерсько-акушерських пунктам у селах продавати ширший асортимент ліків.

Кабінет Міністрів спростив умови продажу ліків у сільській місцевості. Уряд вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової й роздрібної торгівлі та імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Як повідомили в Кабміні, нововведення спрямоване на розширення асортименту та підвищення доступності ліків у селах. Для цього знято обмеження на перелік лікарських засобів, які можна відпускати у фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах у разі відсутності аптеки чи аптечного пункту.

Раніше торгівля у ФАПах дозволялася лише за переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я. Тепер це обмеження знято.

