В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

13:47, 25 сентября 2025
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа объяснила детали переговоров с партнерами относительно обеспечения финансирования Украины на последующие годы.

Напомним, ранее сообщалось, что предварительная оценка Международного валютного фонда (МВФ) потребности Украины в международном финансировании на 2026-2029 годы составляет $65 млрд, что вдвое превышает предыдущие правительственные оценки.

«$65 млрд внешнего финансирования – это вдвое больше, чем оценивало правительство?

Вместе с Присциллой Тофано, постоянным представителем МВФ в Украине, провели брифинг для экономических советников посольств стран-членов ЕС относительно Бюджета-2026.

Среди всех международных партнеров МВФ наиболее детально и глубоко анализирует бюджет Украины и его потребности.

МВФ мыслит среднесрочными категориями. Новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на 4 года – 2026-2029. И, действительно, МВФ предварительно оценивает незакрытую потребность Украины в международном финансировании на 4 (четыре!) года на уровне $65 млрд.

Этот недостаток финансирования распределен неравномерно в течение 4 лет, потому что сейчас на 2027 год у нас меньше всего договоренностей. А с 2028 года Еврокомиссия планирует заложить в 7-летнем бюджете ЕС 100 млрд евро для Украины, и это уже учитывается как определенная договоренность о финансировании.

Несколько месяцев назад правительство оценивало незакрытую потребность в международном финансировании на два (а не четыре) года на уровне $37,4 млрд, но эта оценка впоследствии изменилась, потому что объем недостающего финансирования в 2026 году вырос», – объяснила Роксолана Пидласа.

По ее словам, ключевое в оценке потребности внешнего финансирования бюджета – это предположение относительно продолжительности войны и, соответственно, расходов на оборону.

«Прогнозировать ситуацию с безопасностью в 2027 году можно, но, по моему мнению, это сугубо теоретическое дело. Поэтому в общении с международными партнерами важно показывать среднесрочную перспективу, но нужно фокусироваться на наиболее срочной задаче – покрыть $18,1 млрд, которых нам не хватает на 2026 год.

ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года», – отметила глава комитета.

Она указала, что формат поддержки Украины может быть разный – как продолжение механизма ERA loans, так и новые механизмы – «репарационный кредит» (где российские замороженные активы фактически передаются в пользование Украине) или двусторонняя помощь от стран-членов.

Как ранее сообщалось, ЕС рассматривает возможность предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на сумму до 130 млрд евро. Окончательный объем финансирования будет определен после того, как МВФ оценит финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах.

Автор: Наталя Мамченко

