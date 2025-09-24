Репарационный кредит для Украины от ЕС может достичь 130 млрд евро

Окончательный размер помощи будет определен после оценки МВФ потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого репарационного кредита на сумму до 130 млрд евро. Окончательный объем финансирования будет определен после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников ЕС, близких к переговорам.

Идею использования замороженных российских активов для предоставления кредита Киеву предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Средства должны помочь Украине в финансировании обороны и будут возвращены только после получения репараций от России в рамках мирного соглашения. Риски планируется распределить между странами ЕС и, возможно, другими государствами «Большой семерки».

Большая часть замороженных российских активов в Европе — около 210 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Из этой суммы 175 млрд евро уже конвертированы в наличные, которые могут быть использованы в качестве основы для будущего кредита.

Однако, прежде чем предоставлять новый кредит, ЕС должен сначала погасить предыдущий долг в размере 45 млрд евро, который был согласован странами G7 в прошлом году. После этого для нового механизма останется примерно 130 млрд евро.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис подчеркнул, что решение об окончательной сумме будет принято только после выводов МВФ. По его словам, в Еврокомиссии сейчас работают над механизмом, который позволит использовать замороженные российские активы без их фактической конфискации — это принципиальный вопрос для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка.

Предполагается создание специальной компании, куда будут переведены замороженные российские средства из Euroclear. В обмен Еврокомиссия будет выпускать беспроцентные облигации, гарантированные правительствами стран ЕС и, вероятно, G7.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.