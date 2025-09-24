Практика судов
Репарационный кредит для Украины от ЕС может достичь 130 млрд евро

19:56, 24 сентября 2025
Окончательный размер помощи будет определен после оценки МВФ потребностей Украины в 2026–2027 годах.
Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого репарационного кредита на сумму до 130 млрд евро. Окончательный объем финансирования будет определен после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников ЕС, близких к переговорам.

Идею использования замороженных российских активов для предоставления кредита Киеву предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Средства должны помочь Украине в финансировании обороны и будут возвращены только после получения репараций от России в рамках мирного соглашения. Риски планируется распределить между странами ЕС и, возможно, другими государствами «Большой семерки».

Большая часть замороженных российских активов в Европе — около 210 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Из этой суммы 175 млрд евро уже конвертированы в наличные, которые могут быть использованы в качестве основы для будущего кредита.

Однако, прежде чем предоставлять новый кредит, ЕС должен сначала погасить предыдущий долг в размере 45 млрд евро, который был согласован странами G7 в прошлом году. После этого для нового механизма останется примерно 130 млрд евро.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис подчеркнул, что решение об окончательной сумме будет принято только после выводов МВФ. По его словам, в Еврокомиссии сейчас работают над механизмом, который позволит использовать замороженные российские активы без их фактической конфискации — это принципиальный вопрос для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка.

Предполагается создание специальной компании, куда будут переведены замороженные российские средства из Euroclear. В обмен Еврокомиссия будет выпускать беспроцентные облигации, гарантированные правительствами стран ЕС и, вероятно, G7.

Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Руслан Стефанчук заявил, что предлагаемая редакция Гражданского кодекса не ограничивает журналистские расследования

Как отметил Руслан Стефанчук, «опровержение — это не ответственность, а способ защиты, который не влечет за собой юридических санкций».

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

