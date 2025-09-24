Практика судів
Репараційний кредит для України від ЄС може сягнути 130 млрд євро

19:56, 24 вересня 2025
Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки МВФ потреб України у 2026–2027 роках.
Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого репараційного кредиту на суму до 130 млрд євро. Остаточний обсяг фінансування буде визначено після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновників ЄС, близьких до переговорів.

Ідею використання заморожених російських активів для надання кредиту Києву запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Кошти мають допомогти Україні у фінансуванні оборони та будуть повернуті лише після отримання репарацій від Росії в рамках мирної угоди. Ризики планується розподілити між країнами ЄС та, можливо, іншими державами «Великої сімки».

Найбільша частина заморожених російських активів у Європі — близько 210 млрд євро — зберігається у бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear. Із цієї суми 175 млрд євро вже конвертовані у готівку, яка може бути використана як основа для майбутнього кредиту.

Проте, перш ніж надавати новий кредит, ЄС має спершу погасити попередній борг у розмірі 45 млрд євро, який був узгоджений країнами G7 минулого року. Після цього для нового механізму залишиться приблизно 130 млрд євро.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що рішення про остаточну суму буде ухвалене лише після висновків МВФ. За його словами, у Єврокомісії наразі працюють над механізмом, який дозволить використовувати заморожені російські активи без їхньої фактичної конфіскації — це принципове питання для багатьох урядів ЄС та Європейського центрального банку.

Передбачається створення спеціальної компанії, куди будуть переведені заморожені російські кошти з Euroclear. В обмін Єврокомісія випускатиме безкупонні облігації, гарантовані урядами країн ЄС та, ймовірно, G7.

росія гроші ЄС кредит Україна МВФ

