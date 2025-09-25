У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила деталі перемовин з партнерами стосовно забезпечення фінансування України на наступні роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередня оцінка Міжнародного валютного фонду (МВФ) потреби України в міжнародному фінансуванні на 2026-2029 роки складає 65 млрд доларів, що вдвічі перевищує попередні урядові оцінки.

«$65 млрд зовнішнього фінансування – це вдвічі більше, ніж оцінював уряд?

Разом з Прісцилою Тофано, постійною представницею МВФ в Україні, провели брифінг для економічних радників посольств країн-членів ЄС щодо Бюджету-2026.

Серед усіх міжнародних партнерів МВФ найбільш детально і глибоко аналізує бюджет України та його потреби.

МВФ мислить середньостроковими категоріями. Нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на 4 роки – 2026-2029. І, дійсно, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 (чотири!) роки на рівні $65 млрд.

Ця нестача фінансування розподілена нерівномірно протягом 4 років, тому що наразі на 2027 рік ми маємо найменше домовленостей. А з 2028 року Єврокомісія планує закласти в 7-річному бюджеті ЄС 100 млрд євро для України, і це вже враховується як певна домовленість про фінансування.

Кілька місяців тому уряд оцінював незакриту потребу в міжнародному фінансуванні на два (а не чотири) роки на рівні $37,4 млрд, але ця оцінка згодом змінилась, тому що обсяг фінансування, якого бракує в 2026 році, зріс» – пояснила Роксолана Підласа.

За її словами, ключове в оцінці потреби зовнішнього фінансування бюджету – це припущення щодо тривалості війни і, відповідно, видатків на оборону.

«Прогнозувати безпекову ситуацію в 2027 році можна, але, на мою думку, це суто теоретична справа. Тому у спілкуванні з міжнародними партнерами важливо показувати середньострокову перспективу, але потрібно фокусуватись на найбільш терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких нам бракує на 2026 рік.

ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року», зауважила голова комітету.

Вона вказала, що формат підтримки України може бути різний – як продовження механізму ERA loans, так і нові механізми – «репараційний кредит» (де російські заморожені активи фактично передаються в користування Україні) чи двостороння допомога від країн-членів.

Як раніше повідомлялося, ЄС розглядає можливість надання Україні так званого «репараційного кредиту» на суму до 130 млрд євро. Остаточний обсяг фінансування буде визначено після того, як МВФ оцінить фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.