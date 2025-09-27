Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Британський блогер перетнув море у ванній, фото

19:33, 27 вересня 2025
Британський YouTube-блогер Макс Фош здійснив понад восьмигодинну подорож морем у ванній, діставшись островів Сіллі.
Британський блогер перетнув море у ванній, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британський YouTube-блогер Макс Фош здійснив незвичну подорож — він перетнув море у ванній. Його маршрут пролягав від Сеннен-Коув у Корнуолі до міста Х’ю-Таун на островах Сіллі. Про це повідомляє ВВС.

Пригода розпочалася 24 вересня о 07:30 за місцевим часом. Разом із командою підтримки та човном безпеки Фош вирушив у дорогу та прибув на Сіллі близько 16:00. Усього мандрівка тривала близько восьми з половиною годин.

За словами блогера, ідея перепливти море у ванній з’явилася ще у дитинстві.

«Я знайшов малюнок, який зробив у шість років: я у ванні, що пливе морем. І вирішив втілити дитячу мрію», — розповів він.

Фош пояснив, що наважився на такий експеримент, «бо цього ще ніхто не робив» і тому, що у нього просто була запасна ванна.

Водночас він подбав про безпеку: мав супровідний човен, аби «ніхто не викликав рятувальників через його дурість». Вісім годин у тісному «судні» виявилися не надто комфортними — блогер зізнався, що після подорожі його спина «була не в захваті».

На островах Сіллі Фош влаштував імпровізоване свято — поставив кілька сотень фунтів за бар у місцевому пабі Mermaid Inn, що він назвав «першим фестивалем Сіллі».

А ванну-човен, яку блогер назвав Billy the Bathtub Boat, він подарував 10-річному хлопчикові, мешканцю островів. «Його обличчя сяяло від радості», — згадав Фош.

Офіційне відео «ванної подорожі» блогер пообіцяв опублікувати приблизно за шість тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп часто спілкуються напряму, і це набуває все більшого геополітичного значення — Politico

Президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн налагодили неформальний контакт.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва