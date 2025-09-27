Британський блогер перетнув море у ванній, фото

Британський YouTube-блогер Макс Фош здійснив понад восьмигодинну подорож морем у ванній, діставшись островів Сіллі.

Британський YouTube-блогер Макс Фош здійснив незвичну подорож — він перетнув море у ванній. Його маршрут пролягав від Сеннен-Коув у Корнуолі до міста Х’ю-Таун на островах Сіллі. Про це повідомляє ВВС.

Пригода розпочалася 24 вересня о 07:30 за місцевим часом. Разом із командою підтримки та човном безпеки Фош вирушив у дорогу та прибув на Сіллі близько 16:00. Усього мандрівка тривала близько восьми з половиною годин.

За словами блогера, ідея перепливти море у ванній з’явилася ще у дитинстві.

«Я знайшов малюнок, який зробив у шість років: я у ванні, що пливе морем. І вирішив втілити дитячу мрію», — розповів він.

Фош пояснив, що наважився на такий експеримент, «бо цього ще ніхто не робив» і тому, що у нього просто була запасна ванна.

Водночас він подбав про безпеку: мав супровідний човен, аби «ніхто не викликав рятувальників через його дурість». Вісім годин у тісному «судні» виявилися не надто комфортними — блогер зізнався, що після подорожі його спина «була не в захваті».

На островах Сіллі Фош влаштував імпровізоване свято — поставив кілька сотень фунтів за бар у місцевому пабі Mermaid Inn, що він назвав «першим фестивалем Сіллі».

А ванну-човен, яку блогер назвав Billy the Bathtub Boat, він подарував 10-річному хлопчикові, мешканцю островів. «Його обличчя сяяло від радості», — згадав Фош.

Офіційне відео «ванної подорожі» блогер пообіцяв опублікувати приблизно за шість тижнів.

