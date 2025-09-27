На Житомирщині чоловік намагався переправити знайомих до Білорусі за $10 тисяч

38-річний житель Коростенської громади вирішив незаконно переправити через кордон двох чоловіків.

На Житомирщині викрили чоловіка, який за 10 тисяч доларів хотів переправити знайомих до Білорусі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, 38-річний житель Коростенської громади вирішив незаконно переправити через держкордон двох чоловіків. Для цього він залучив свого знайомого, якому пообіцяв грошову винагороду у сумі 10 тисяч доларів.

24 вересня 2025 року підозрюваний разом із «подорожуючими» на автомобілі прибули до лісосмуги поблизу кордону з Білоруссю, де мали зустрітися з провідником.

Проте, провідник про таку незаконну діяльність попередив правоохоронців, відтак, злочин припинено, а підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

