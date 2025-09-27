В Житомирской области мужчина пытался переправить знакомых в Беларусь за $10 тысяч

38-летний житель Коростенского общества решил незаконно переправить через границу двух мужчин.

В Житомирской области разоблачили мужчину, который за 10 тысяч долларов хотел переправить знакомых в Беларусь. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, 38-летний житель Коростенской громады решил незаконно переправить через госграницу двух мужчин. Для этого он привлёк своего знакомого, которому пообещал денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов.

24 сентября 2025 года подозреваемый вместе с «путешественниками» на автомобиле прибыли к лесополосе возле границы с Беларусью, где должны были встретиться с проводником.

Однако проводник о такой незаконной деятельности предупредил правоохранителей, вследствие чего преступление было прекращено, а подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

