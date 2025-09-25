Практика судів
Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв’язку злочину з посадою – Верховний Суд

15:47, 25 вересня 2025
Верховний Суд висловився стосовно зв’язку покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з тими повноваженнями, які були використані під час вчинення злочину.
Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв'язку злочину з посадою – Верховний Суд
Фото: mod.gov.ua
Суд може призначити покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, коли вважатиме неможливим його збереження у зв’язку із вчиненням особою тяжкого або особливо тяжкого злочину. Це покарання може бути призначене як у випадках, коли вчинений злочин був пов'язаний з використанням повноважень, якими наділяється особа у зв’язку з наявністю в неї відповідного звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу, так і тоді, коли такий зв’язок відсутній. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 12 серпня 2025 року по справі №991/1710/22.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією належного йому на праві власності майна, окрім його долі у квартирі, з позбавленням класного чину – старший радник юстиції. У касаційній скарзі захисник зазначає про те, що засудженого було безпідставно позбавлено класного чину.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС вказав, що відповідно до ст. 54 КК засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого переконання про те, що за вчинення обвинуваченим тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 КК, тобто службового злочину, йому потрібно призначити додаткове покарання у виді позбавлення класного чину – старшого радника юстиції.

ККС погоджується з таким рішенням місцевого суду, адже специфіка вчинюваного засудженим тяжкого корупційного кримінального правопорушення і наявність у нього класного чину є несумісними.

Суд звертає увагу, що підставами для призначення покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу є 1) наявність у особи такого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу; 2) вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальний закон не передбачає необхідності використання повноважень, які має (мала) особа через наявність у неї військового чи спеціального звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу у ході вчинення злочину, за який вона притягується до кримінальної відповідальності. Можливість призначення вказаного покарання не залежить від того який саме тяжкий чи особливо тяжкий злочин було вчинено. Суд може призначити покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу у тих випадках, коли вважатиме неможливим його збереження із вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину особою. Тобто це покарання може бути призначене судом як у випадках, коли вчинений злочин був пов'язаний із використанням повноважень, якими наділяється особа у зв’язку із наявністю у неї відповідного звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу, так і тоді, коли такий зв’язок відсутній.

Автор: Наталя Мамченко

