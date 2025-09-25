Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Фото: mod.gov.ua

Суд может назначить наказание в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, когда посчитает невозможным его сохранение в связи с совершением лицом тяжкого или особо тяжкого преступления. Это наказание может быть назначено как в случаях, когда совершенное преступление было связано с использованием полномочий, которыми наделяется лицо в связи с наличием у него соответствующего звания, ранга, чина или квалификационного класса, так и тогда, когда такая связь отсутствует. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 12 августа 2025 года по делу №991/1710/22.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме его доли в квартире, с лишением классного чина – старший советник юстиции. В кассационной жалобе защитник указывает на то, что осужденный был безосновательно лишен классного чина.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС указал, что в соответствии со ст. 54 УК лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, которое имеет воинское, специальное звание, ранг, чин или квалификационный класс, может быть лишено по приговору суда этого звания, ранга, чина или квалификационного класса.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному убеждению о том, что за совершение обвиняемым тяжкого уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК, то есть служебного преступления, ему необходимо назначить дополнительное наказание в виде лишения классного чина – старшего советника юстиции.

КУС соглашается с таким решением местного суда, поскольку специфика совершаемого осужденным тяжкого коррупционного уголовного правонарушения и наличие у него классного чина несовместимы.

Суд обращает внимание, что основаниями для назначения наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса являются: 1) наличие у лица такого звания, ранга, чина или квалификационного класса; 2) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Уголовный закон не предусматривает необходимости использования полномочий, которые имеет (имело) лицо из-за наличия у него воинского или специального звания, ранга, чина или квалификационного класса в ходе совершения преступления, за которое оно привлекается к уголовной ответственности.

Возможность назначения указанного наказания не зависит от того, какое именно тяжкое или особо тяжкое преступление было совершено. Суд может назначить наказание в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса в тех случаях, когда посчитает невозможным его сохранение в связи с совершением тяжкого или особо тяжкого преступления лицом. То есть это наказание может быть назначено судом как в случаях, когда совершенное преступление было связано с использованием полномочий, которыми наделяется лицо в связи с наличием у него соответствующего звания, ранга, чина или квалификационного класса, так и тогда, когда такая связь отсутствует.

Автор: Наталя Мамченко

