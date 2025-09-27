Практика судів
  1. Суспільство

З 1 жовтня Пенсійний фонд розпочинає розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон

18:21, 27 вересня 2025
Для більшості громадян процедура відбудеться автоматично, але декому доведеться звертатися.
З 1 жовтня Пенсійний фонд розпочинає розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд повідомив, що з 1 жовтня проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Як розповіли у відомстві, розрахунок здійснюється з урахуванням тривалості опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня. Для більшості громадян процедура відбудеться автоматично, включно з тими домогосподарствами, у яких у літній період субсидія становила 0 грн.

Які доходи враховуються:
– доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2025 року;
– для пенсіонерів — розмір пенсії, нарахованої за серпень 2025 року.

Кому потрібно звертатися:

  • тим, хто вперше оформлює субсидію;
  • отримувачам, у яких змінився склад зареєстрованих осіб, сім’ї чи перелік послуг;
  • тим, кому відмовили в субсидії на літній період через борги, які вже погашені, реструктуризовані або оскаржені.

Необхідні документи: заява та декларація. За потреби додаються інші документи: договір оренди, довідка ВПО, копія договору про реструктуризацію боргу тощо.

Куди подавати:
– до сервісного центру Пенсійного фонду (особисто або поштою);
– онлайн через портал чи застосунок ПФУ;
– через «Дію», ЦНАП або уповноважених осіб громад.

Терміни:

  • якщо документи подано з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія нараховується з початку опалювального сезону;
  • при поданні пізніше — з місяця звернення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Пенсійний фонд субсидія опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп часто спілкуються напряму, і це набуває все більшого геополітичного значення — Politico

Президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн налагодили неформальний контакт.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва