З 1 жовтня Пенсійний фонд розпочинає розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон

Для більшості громадян процедура відбудеться автоматично, але декому доведеться звертатися.

Пенсійний фонд повідомив, що з 1 жовтня проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Як розповіли у відомстві, розрахунок здійснюється з урахуванням тривалості опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня. Для більшості громадян процедура відбудеться автоматично, включно з тими домогосподарствами, у яких у літній період субсидія становила 0 грн.

Які доходи враховуються:

– доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2025 року;

– для пенсіонерів — розмір пенсії, нарахованої за серпень 2025 року.

Кому потрібно звертатися:

тим, хто вперше оформлює субсидію;

отримувачам, у яких змінився склад зареєстрованих осіб, сім’ї чи перелік послуг;

тим, кому відмовили в субсидії на літній період через борги, які вже погашені, реструктуризовані або оскаржені.

Необхідні документи: заява та декларація. За потреби додаються інші документи: договір оренди, довідка ВПО, копія договору про реструктуризацію боргу тощо.

Куди подавати:

– до сервісного центру Пенсійного фонду (особисто або поштою);

– онлайн через портал чи застосунок ПФУ;

– через «Дію», ЦНАП або уповноважених осіб громад.

Терміни:

якщо документи подано з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія нараховується з початку опалювального сезону;

при поданні пізніше — з місяця звернення.

