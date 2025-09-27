З 1 жовтня Пенсійний фонд розпочинає розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон

Пенсійний фонд повідомив, що з 1 жовтня проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років.
Як розповіли у відомстві, розрахунок здійснюється з урахуванням тривалості опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня. Для більшості громадян процедура відбудеться автоматично, включно з тими домогосподарствами, у яких у літній період субсидія становила 0 грн.
Які доходи враховуються:
– доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2025 року;
– для пенсіонерів — розмір пенсії, нарахованої за серпень 2025 року.
Кому потрібно звертатися:
Необхідні документи: заява та декларація. За потреби додаються інші документи: договір оренди, довідка ВПО, копія договору про реструктуризацію боргу тощо.
Куди подавати:
– до сервісного центру Пенсійного фонду (особисто або поштою);
– онлайн через портал чи застосунок ПФУ;
– через «Дію», ЦНАП або уповноважених осіб громад.
Терміни:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.