С 1 октября Пенсионный фонд начинает расчет жилищных субсидий на отопительный сезон

Пенсионный фонд сообщил, что с 1 октября проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов.

Как рассказали в ведомстве, расчет осуществляется с учетом продолжительности отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля. Для большинства граждан процедура пройдет автоматически, включая те домохозяйства, у которых в летний период субсидия составляла 0 грн.

Какие доходы учитываются:

– доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года;

– для пенсионеров — размер пенсии, начисленной за август 2025 года.

Кому нужно обращаться:

тем, кто впервые оформляет субсидию;

получателям, у которых изменился состав зарегистрированных лиц, семьи или перечень услуг;

тем, кому отказали в субсидии на летний период из-за долгов, которые уже погашены, реструктуризированы или оспорены.

Необходимые документы: заявление и декларация. При необходимости добавляются другие документы: договор аренды, справка ВПО, копия договора о реструктуризации долга и др.

Куда подавать:

– в сервисный центр Пенсионного фонда (лично или по почте);

– онлайн через портал или приложение ПФУ;

– через «Дію», ЦНАП или уполномоченных лиц общин.

Сроки:

если документы поданы с 1 октября до 30 ноября, субсидия начисляется с начала отопительного сезона;

при подаче позже — с месяца обращения.

