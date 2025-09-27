С 1 октября Пенсионный фонд начинает расчет жилищных субсидий на отопительный сезон

Пенсионный фонд сообщил, что с 1 октября проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов.
Как рассказали в ведомстве, расчет осуществляется с учетом продолжительности отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля. Для большинства граждан процедура пройдет автоматически, включая те домохозяйства, у которых в летний период субсидия составляла 0 грн.
Какие доходы учитываются:
– доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года;
– для пенсионеров — размер пенсии, начисленной за август 2025 года.
Кому нужно обращаться:
Необходимые документы: заявление и декларация. При необходимости добавляются другие документы: договор аренды, справка ВПО, копия договора о реструктуризации долга и др.
Куда подавать:
– в сервисный центр Пенсионного фонда (лично или по почте);
– онлайн через портал или приложение ПФУ;
– через «Дію», ЦНАП или уполномоченных лиц общин.
Сроки:
