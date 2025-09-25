У Києві 6-річний хлопчик підпалив товар і спричинив пожежу в гіпермаркеті, фото та відео

Дитина взяла запальничку з прилавку та підпалила коробку з кріслом.

Фото: поліція

У Києві сталася пожежа у гіпермаркеті у Дніпровському районі. За даними місцевих каналів, йдеться про "Епіцентр". Як уточнили у поліції, пожежу влаштував 6-річний хлопчик.

Поки батьки були зайняті вибором товарів і залишили свого малолітнього сина без нагляду, хлопчик підійшов до прилавку із запальничками, взяв одну з них та підпалив картонну коробкуз кріслом.

Полум’я швидко поширилося й охопило кілька сусідніх стелажів із продукцією. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У результаті пожежі магазин зазнав матеріальних збитків на понад 30 000 гривень. Правоохоронці провели з дитиною профілактичну розмову, а щодо його батьків склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — через неналежне виконання обов’язків із виховання дитини. Тепер їм загрожує штраф.

