Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

В случае потери контроля над товаром, находящимся в таможенном режиме транзита, вследствие его принудительного отчуждения органами государственной власти в условиях военного положения, таможенный режим транзита подлежит прекращению по аналогии с конфискацией. Такое отчуждение, совершенное без волеизъявления декларанта, имеет признаки форс-мажора и лишает возможности выполнить обязанность по доставке товара до таможенного органа назначения. В случае наличия надлежащих доказательств, обязанность уплаты таможенных платежей прекращается, а денежный залог, внесенный как обеспечение этой обязанности, подлежит возврату.

На это указал в постановлении от 21 августа 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев кассационные жалобы Сумской таможни и Энергетической таможни на постановление Пятого апелляционного административного суда от 1 октября 2024 года по делу № 420/30638/23 по иску ООО к Сумской таможне, Энергетической таможне, при участии АО «Украинская железная дорога» как третьего лица, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора.

Обстоятельства дела

В мае 2020 года истец заключил контракт с нерезидентом по поставке дизельного топлива. В феврале 2022 года для ввоза товара была оформлена предварительная таможенная декларация, уплачен денежный залог в размере 2 млн грн и начат внутренний таможенный транзит от пункта ввоза (Сумская таможня) до Энергетической таможни.

23 февраля 2022 года топливо было ввезено на территорию Украины, но ввиду начала широкомасштабной вооруженной агрессии оно не было оформлено и доставлено до таможни назначения, потому что вагоны с топливом принудительно изъяли Конотопская и Шосткинская военные администрации, с подтверждением соответствующими актами изъятия и сертификатом Одесской региональной торгово-промышленной палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств.

Итак, декларант обратился в таможню с заявлением о прекращении таможенного режима транзита, поскольку изъятие товара военными администрациями в условиях военного положения является форс-мажором, однако получил отказ и требование уплатить таможенные платежи.

Сумская и Энергетическая таможни указывали, что сертификат региональной торгово-промышленной палаты не является преюдициальным документом и не безоговорочно подтверждает форс-мажор. Поэтому товар был изъят с нарушением закона, поскольку его инициировало не военное командование, а военные администрации. Было также указано об открытых уголовных производствах относительно этих действий. Следовательно, обязанность по уплате таможенных платежей не прекращается, а денежный залог был правомерно зачислен в бюджет.

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, считая избранный способ защиты ненадлежащим. По мнению суда первой инстанции, требование о прекращении транзита не приводит к возобновлению прав декларанта, поскольку денежный залог уже зачислен в бюджет, а требование об уплате таможенных платежей не было обжаловано.

Пятый апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое об удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции признал потерю товара следствием форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных актами изъятия и сертификатом региональной торгово-промышленной палаты.

Согласно статье 102 Таможенного кодекса Украины такая потеря является основанием для прекращения режима транзита, а денежный залог нужно вернуть.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационные жалобы без удовлетворения, а оспариваемое судебное решение – без изменений.

В соответствии со статьей 102 Таможенного кодекса Украины таможенный режим транзита завершается путем вывоза товаров за пределы Украины или их доставкой до таможенного органа назначения.

Закон от 21 ноября 2023 года № 3475-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов распоряжения иностранными товарами, транспортными средствами коммерческого назначения, которые находятся на таможенной территории Украины под таможенным контролем, а также такими, которые незаконно ввезены на таможенную территорию Украины» дополнил перечень оснований для прекращения транзита, в частности пунктом 3 части восьмой статьи 102 этого Кодекса, определив как отдельное основание принудительное отчуждение товаров в условиях военного или чрезвычайного положения.

По состоянию на момент возникновения спорных правоотношений (апрель 2022 года) Таможенный кодекс не содержал прямых положений относительно прекращения режима транзита в случаях принудительного отчуждения товара во время военного положения. В то же время ч. 8 статьи 102 этого Кодекса устанавливала возможность прекращения таможенного режима в случае конфискации, полной потери товаров вследствие аварии или форс-мажора при условии надлежащего подтверждения таких обстоятельств.

Итак, установленный факт потери контроля над товаром, изъятым в апреле 2022 года военными администрациями без волеизъявления декларанта в рамках мер правового режима военного положения, является основанием для прекращения режима транзита по аналогии с конфискацией, определенной ч. 8 статьи 102 Таможенного кодекса в редакции, действующей на время возникновения спорных правоотношений.

Так, принудительное отчуждение или изъятие имущества имеет общий с конфискацией признак – потерю контроля над имуществом помимо воли владельца. В связи с пробелами в правовом регулировании подлежит применению аналогия закона (часть шестая статьи 7 Кодекса административного судопроизводства Украины).

Руководствуясь статьями 102, 290 Таможенного кодекса, обстоятельства изъятия товара являются основанием для прекращения обязанности уплачивать таможенные платежи и возврата (высвобождения) денежного залога. Поскольку в условиях военного положения органы государственной власти изъяли дизельное топливо, физически доставить его до таможни назначения было невозможно. Поэтому противоправны доводы таможен о незаконности изъятия товара не военным командованием, а военными администрациями. Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения. Даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца. Следовательно, безосновательны и не опровергают факта потери товара и ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Автор: Наталя Мамченко

