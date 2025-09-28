Практика судов
Amazon выплатит $2,5 млрд за урегулирование дела об обмане с подпиской на сервис Prime

09:55, 28 сентября 2025
Amazon намеренно вводил потребителей в заблуждение, побуждая их к оформлению подписки на Prime.

Американский гигант электронной коммерции Amazon согласился выплатить Федеральной торговой комиссии США (FTC) рекордные $2,5 млрд, чтобы урегулировать дело о навязывании подписок на сервис Prime. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Судебный процесс длился менее недели, когда компания решила пойти на мировое соглашение. FTC обвинила Amazon в том, что он намеренно вводил потребителей в заблуждение, побуждая их к оформлению подписки на Prime. По данным следствия, даже если клиент не давал согласия, компания использовала уже сохранённые платёжные данные, чтобы автоматически подключить его к сервису.

«Amazon сознательно обманывал клиентов, вынуждая их оформлять подписку без согласия и усложняя процедуру отказа», — заявил юрист FTC Джонатан Коэн во время слушаний.

Условия урегулирования

Amazon выплатит $1,5 млрд в качестве компенсации потребителям и ещё $1 млрд штрафа.

В течение двух недель компания должна перечислить $500 млн, а остаток — в течение 18 месяцев.

Компания обязана предоставить простой механизм отказа от Prime, прекратить автоматические повторные списания и убрать скрытые опции, которые фактически навязывали подписку.

Amazon также должен разместить ссылку на сайт урегулирования на главной странице и в мобильном приложении на 30 дней.

Клиенты, которые оформили Prime, но воспользовались не более чем тремя его преимуществами за год, смогут получить компенсацию до $51.

Реакция Amazon

В компании заявили, что большинство изменений были внедрены ещё до заключения соглашения.

«Это урегулирование позволяет нам двигаться дальше и сосредоточиться на инновациях для клиентов», — сказал представитель Amazon Марк Блафкин.

Важный прецедент

Ранее федеральный судья Джон Чун признал, что Amazon нарушил закон о защите прав потребителей, поскольку раскрывал условия подписки только после сбора платёжных данных.

Глава FTC Эндрю Н. Фергюсон назвал соглашение «исторической победой для миллионов американцев, которые устали от обманных подписок, которые невозможно отменить».

Несмотря на штраф в миллиарды долларов, Amazon продолжает настаивать, что его руководство «всегда действовало в рамках закона».

 

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
