Amazon виплатить $2,5 млрд за врегулювання справи щодо обману з підпискою на сервіс Prime

Amazon навмисно вводив споживачів в оману, спонукаючи їх до оформлення підписки на Prime.

Американський гігант електронної комерції Amazon погодився виплатити Федеральній торговій комісії США (FTC) рекордні $2,5 млрд, щоб врегулювати справу про нав’язування підписок на сервіс Prime. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Судовий процес тривав менше тижня, коли компанія вирішила піти на мирову угоду. FTC звинуватила Amazon у тому, що він навмисно вводив споживачів в оману, спонукаючи їх до оформлення підписки на Prime. За даними слідства, навіть якщо клієнт не давав згоди, компанія використовувала вже збережені платіжні дані, щоб автоматично підключити його до сервісу.

«Amazon свідомо обманював клієнтів, змушуючи їх оформлювати підписку без згоди та ускладнюючи процедуру відмови», — заявив юрист FTC Джонатан Коен під час слухань.

Умови врегулювання

Amazon виплатить $1,5 млрд як компенсацію споживачам та ще $1 млрд штрафу.

Протягом двох тижнів компанія має перерахувати $500 млн, а решту — впродовж 18 місяців.

Компанія зобов’язана надати простий механізм відмови від Prime, припинити автоматичні повторні списання та прибрати приховані опції, які фактично нав’язували підписку.

Amazon також повинен розмістити посилання на сайт врегулювання на головній сторінці та у мобільному застосунку на 30 днів.

Клієнти, які оформили Prime, але скористалися не більше ніж трьома його перевагами за рік, зможуть отримати компенсацію до $51.

Реакція Amazon

У компанії заявили, що більшість змін були впроваджені ще до укладення угоди.

«Це врегулювання дозволяє нам рухатися далі та зосередитися на інноваціях для клієнтів», — сказав представник Amazon Марк Блафкін.

Важливий прецедент

Раніше федеральний суддя Джон Чун визнав, що Amazon порушив закон про захист прав споживачів, оскільки розкривав умови підписки лише після збору платіжних даних.

Голова FTC Ендрю Н. Фергюсон назвав угоду «історичною перемогою для мільйонів американців, які втомилися від оманливих підписок, що неможливо скасувати».

Попри штраф у мільярди доларів, Amazon продовжує наполягати, що його керівництво «завжди діяло в межах закону».

