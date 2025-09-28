В Аргентине мужчина пришел на собственные похороны и заявил: «Я жив!» — что произошло

Мать считала, что сына сбил грузовик, хотя в это время он находился в отпуске в другом городе.

Невероятный случай произошел в аргентинском городе неподалеку от Кордовы. 22-летний мужчина шокировал родных и друзей, когда внезапно появился на собственных похоронах. Перед удивленными присутствующими он заявил: «Я живой!». Об этом сообщает Mirror.

Как все произошло

На прошлой неделе под грузовик попал молодой человек. Сначала полиция рассматривала версию самоубийства, но позже дело переквалифицировали как неосторожное убийство. Для установления причин смерти назначили вскрытие.

На следующий день в отделение пришла женщина, которая опознала тело по одежде и отдельным чертам, назвав себя матерью погибшего. Полиция передала ей останки, и семья организовала поминки.

Именно во время церемонии и появился «покойный» сын. Его неожиданное появление потрясло всех присутствующих, которые уже прощались с ним в последний раз.

Позже мужчина объяснил, что несколько дней гулял в городе Альдеретес к северу от Кордовы и даже не подозревал, что дома его уже считают мертвым.

Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств, а тело с похорон снова отправили в морг. В итоге оказалось, что погибшим был 28-летний Максимилиано Энрике Акоста из соседнего города Дельфин Гальо.

История вызвала волну обсуждений в местных СМИ: как могла произойти такая ошибка и понесут ли ответственность правоохранители, которые без дополнительной экспертизы выдали тело семье.

