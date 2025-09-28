Практика судов
  1. В мире

В Аргентине мужчина пришел на собственные похороны и заявил: «Я жив!» — что произошло

11:46, 28 сентября 2025
Мать считала, что сына сбил грузовик, хотя в это время он находился в отпуске в другом городе.
В Аргентине мужчина пришел на собственные похороны и заявил: «Я жив!» — что произошло
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Невероятный случай произошел в аргентинском городе неподалеку от Кордовы. 22-летний мужчина шокировал родных и друзей, когда внезапно появился на собственных похоронах. Перед удивленными присутствующими он заявил: «Я живой!». Об этом сообщает Mirror.

Как все произошло

На прошлой неделе под грузовик попал молодой человек. Сначала полиция рассматривала версию самоубийства, но позже дело переквалифицировали как неосторожное убийство. Для установления причин смерти назначили вскрытие.

На следующий день в отделение пришла женщина, которая опознала тело по одежде и отдельным чертам, назвав себя матерью погибшего. Полиция передала ей останки, и семья организовала поминки.

Именно во время церемонии и появился «покойный» сын. Его неожиданное появление потрясло всех присутствующих, которые уже прощались с ним в последний раз.

Позже мужчина объяснил, что несколько дней гулял в городе Альдеретес к северу от Кордовы и даже не подозревал, что дома его уже считают мертвым.

Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств, а тело с похорон снова отправили в морг. В итоге оказалось, что погибшим был 28-летний Максимилиано Энрике Акоста из соседнего города Дельфин Гальо.

История вызвала волну обсуждений в местных СМИ: как могла произойти такая ошибка и понесут ли ответственность правоохранители, которые без дополнительной экспертизы выдали тело семье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Иностранных инвесторов смогут проверять на добропорядочность и соответствие национальным интересам Минэкономики и комиссия с представителями СБУ, СВР и МИД

Иностранных инвесторов в важные отрасли будут оценивать на предмет их влияния на национальную безопасность Украины – группа народных депутатов от «Слуги народа» из экономического комитета зарегистрировала законопроект.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду