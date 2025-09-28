Практика судів
В Аргентині чоловік прийшов на власний похорон і заявив: «Я живий!» — що сталося

11:46, 28 вересня 2025
Мати вважала, що сина збила вантажівка, хоча у цей час він перебував у відпустці в іншому місті.
В Аргентині чоловік прийшов на власний похорон і заявив: «Я живий!» — що сталося
Неймовірний випадок стався в аргентинському місті неподалік Кордови. 22-річний чоловік шокував рідних і друзів, коли раптово з’явився на власному похороні. Перед здивованими присутніми він заявив: «Я живий!». Про це розповідає Mirror.

Як усе сталося

Минулого тижня під вантажівку потрапив молодий чоловік. Спершу поліція розглядала версію самогубства, але згодом справу перекваліфікували як необережне вбивство. Для встановлення причин смерті призначили розтин.

Наступного дня до відділку прийшла жінка, яка впізнала тіло за одягом та окремими рисами, назвавши себе матір’ю загиблого. Поліція передала їй останки, і родина організувала поминки.

Саме під час церемонії й з’явився «покійний» син. Його несподівана поява приголомшила всіх присутніх, які вже прощалися з ним востаннє.

Згодом чоловік пояснив, що кілька днів гуляв у місті Альдеретес на північ від Кордови та навіть не здогадувався, що вдома його вже вважають мертвим.

Його доставили до поліції для з’ясування обставин, а тіло з похорону знову відправили до моргу. Зрештою з’ясувалося, що загиблим був 28-річний Максиміліано Енріке Акоста з сусіднього міста Дельфін Гальйо.

Історія спричинила хвилю обговорень у місцевих ЗМІ: як могла статися така помилка та чи понесуть відповідальність правоохоронці, які без додаткової експертизи видали тіло родині.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

