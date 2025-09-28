BMW отзывает почти 200 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

BMW начала отзыв популярных моделей в США из-за дефекта стартера, который может привести к пожару.

Автопроизводитель BMW объявил об отзыве почти 200 тысяч автомобилей в Северной Америке, в частности в США, из-за потенциальной опасности возгорания. Об этом сообщает Independent.

В частности, в ряде моделей может возникнуть коррозия в стартере двигателя. Это способно привести к его перегреву, короткому замыканию и, как следствие, пожару.

Какие модели подлежат отзыву

BMW 330i (2019–2021 гг.)

BMW Z4 (2019–2022 гг.)

BMW 530i, X3 и X4 (2020–2022 гг.)

BMW 430i и 430i Convertible (2021–2022 гг.)

BMW 230i (2022 г.)

Toyota Supra (2020–2022 гг.), которая частично использует те же комплектующие

Регулятор рекомендует владельцам отзываемых авто парковать транспортные средства на улице и подальше от зданий до устранения неисправности. В дилерских центрах замена стартера будет осуществляться бесплатно.

Как будут информировать владельцев

Первые официальные письма-уведомления о риске владельцы получат 14 ноября. Дополнительные сообщения поступят, когда необходимые детали для ремонта будут в наличии.

