BMW отзывает почти 200 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Автопроизводитель BMW объявил об отзыве почти 200 тысяч автомобилей в Северной Америке, в частности в США, из-за потенциальной опасности возгорания. Об этом сообщает Independent.
В частности, в ряде моделей может возникнуть коррозия в стартере двигателя. Это способно привести к его перегреву, короткому замыканию и, как следствие, пожару.
Какие модели подлежат отзыву
Регулятор рекомендует владельцам отзываемых авто парковать транспортные средства на улице и подальше от зданий до устранения неисправности. В дилерских центрах замена стартера будет осуществляться бесплатно.
Как будут информировать владельцев
Первые официальные письма-уведомления о риске владельцы получат 14 ноября. Дополнительные сообщения поступят, когда необходимые детали для ремонта будут в наличии.
