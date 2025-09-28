Практика судов
  1. В мире

BMW отзывает почти 200 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

14:28, 28 сентября 2025
BMW начала отзыв популярных моделей в США из-за дефекта стартера, который может привести к пожару.
BMW отзывает почти 200 тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Автопроизводитель BMW объявил об отзыве почти 200 тысяч автомобилей в Северной Америке, в частности в США, из-за потенциальной опасности возгорания. Об этом сообщает Independent.

В частности, в ряде моделей может возникнуть коррозия в стартере двигателя. Это способно привести к его перегреву, короткому замыканию и, как следствие, пожару.

Какие модели подлежат отзыву

  • BMW 330i (2019–2021 гг.)
  • BMW Z4 (2019–2022 гг.)
  • BMW 530i, X3 и X4 (2020–2022 гг.)
  • BMW 430i и 430i Convertible (2021–2022 гг.)
  • BMW 230i (2022 г.)
  • Toyota Supra (2020–2022 гг.), которая частично использует те же комплектующие

Регулятор рекомендует владельцам отзываемых авто парковать транспортные средства на улице и подальше от зданий до устранения неисправности. В дилерских центрах замена стартера будет осуществляться бесплатно.

Как будут информировать владельцев

Первые официальные письма-уведомления о риске владельцы получат 14 ноября. Дополнительные сообщения поступят, когда необходимые детали для ремонта будут в наличии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду