BMW відкликає майже 200 тисяч автомобілів через ризик займання

BMW розпочала відкликання популярних моделей у США через дефект стартера, який може спричинити пожежу.

Автовиробник BMW оголосив про відкликання майже 200 тисяч автомобілів у Північній Америці, зокрема у США, через потенційну небезпеку займання. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, у низці моделей може виникнути корозія у стартері двигуна. Це здатне призвести до його перегріву, короткого замикання та, як наслідок, пожежі.

Які моделі підлягають відкликанню

BMW 330i (2019–2021 рр.)

BMW Z4 (2019–2022 рр.)

BMW 530i, X3 та X4 (2020–2022 рр.)

BMW 430i та 430i Convertible (2021–2022 рр.)

BMW 230i (2022 р.)

Toyota Supra (2020–2022 рр.), яка частково використовує ті ж комплектуючі

Регулятор рекомендує власникам відкликаних авто припаркувати транспортні засоби на вулиці та подалі від будівель до усунення несправності. У дилерських центрах заміна стартера буде здійснюватися безкоштовно.

Як інформуватимуть власників

Перші офіційні листи-відомості про ризик власники отримають 14 листопада. Додаткові повідомлення надійдуть, коли необхідні деталі для ремонту будуть у наявності.

