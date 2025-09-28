Практика судів
BMW відкликає майже 200 тисяч автомобілів через ризик займання

14:28, 28 вересня 2025
BMW розпочала відкликання популярних моделей у США через дефект стартера, який може спричинити пожежу.
Автовиробник BMW оголосив про відкликання майже 200 тисяч автомобілів у Північній Америці, зокрема у США, через потенційну небезпеку займання. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, у низці моделей може виникнути корозія у стартері двигуна. Це здатне призвести до його перегріву, короткого замикання та, як наслідок, пожежі.

Які моделі підлягають відкликанню

  • BMW 330i (2019–2021 рр.)
  • BMW Z4 (2019–2022 рр.)
  • BMW 530i, X3 та X4 (2020–2022 рр.)
  • BMW 430i та 430i Convertible (2021–2022 рр.)
  • BMW 230i (2022 р.)
  • Toyota Supra (2020–2022 рр.), яка частково використовує ті ж комплектуючі

Регулятор рекомендує власникам відкликаних авто припаркувати транспортні засоби на вулиці та подалі від будівель до усунення несправності. У дилерських центрах заміна стартера буде здійснюватися безкоштовно.

Як інформуватимуть власників

Перші офіційні листи-відомості про ризик власники отримають 14 листопада. Додаткові повідомлення надійдуть, коли необхідні деталі для ремонту будуть у наявності.

