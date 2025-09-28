BMW відкликає майже 200 тисяч автомобілів через ризик займання

Автовиробник BMW оголосив про відкликання майже 200 тисяч автомобілів у Північній Америці, зокрема у США, через потенційну небезпеку займання. Про це повідомляє Independent.
Зокрема, у низці моделей може виникнути корозія у стартері двигуна. Це здатне призвести до його перегріву, короткого замикання та, як наслідок, пожежі.
Які моделі підлягають відкликанню
Регулятор рекомендує власникам відкликаних авто припаркувати транспортні засоби на вулиці та подалі від будівель до усунення несправності. У дилерських центрах заміна стартера буде здійснюватися безкоштовно.
Як інформуватимуть власників
Перші офіційні листи-відомості про ризик власники отримають 14 листопада. Додаткові повідомлення надійдуть, коли необхідні деталі для ремонту будуть у наявності.
