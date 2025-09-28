В Китае женщина случайно наступила на контейнер с кислотой и умерла от отказа органов

Опасное вещество оставил уборщик, который очищал стены.

52-летняя жительница города Ханчжоу на востоке Китая умерла после случайного контакта с опасным химическим веществом — плавиковой кислотой, известной как «вода, растворяющая кости». Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 9 сентября. Женщина по фамилии Ту наступила на оставленный контейнер с кислотой во время прогулки на холме возле жилого комплекса. Вещество вызвало быстрое опухание и серьезные ожоги. Пострадавшую госпитализировали, но врачи диагностировали множественную недостаточность органов и критический электролитный дисбаланс. Через пять дней женщина умерла от остановки сердца и легочной недостаточности.

Ее ребенок в соцсетях написал: «Моя мама ушла от нас так быстро, что мы даже не успели понять, что произошло. Надеюсь, на небесах не бывает таких несчастных случаев».

Опасное вещество

Плавиковая кислота — бесцветный, чрезвычайно агрессивный раствор, который может разъедать металл и стекло. Она широко используется в промышленности и стоматологии, в частности для удаления ржавчины, гравировки стекла и обработки поверхностей. Даже небольшой контакт смертельно опасен: кислота проникает через кожу, поражая ткани и кости.

Медики подчеркивают: при попадании кислоты на тело необходимо немедленно снять одежду, промывать пораженное место большим количеством воды и срочно обращаться к врачам.

Расследование и реакция

Полиция оградила место происшествия, провела дезактивацию территории и изъяла еще два найденных контейнера с кислотой. Правоохранители выяснили, что опасное вещество оставил бывший уборщик по фамилии Ай, который когда-то очищал стены. Он покинул район в 2015 году, однако теперь его задержали. По китайскому законодательству ему может грозить до семи лет лишения свободы за небрежное обращение с опасными отходами.

Трагедия вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи называют происшествие серьезной проблемой общественной безопасности и требуют строгого расследования.

