У Китаї жінка випадково наступила на контейнер із кислотою й померла від відмови органів

Небезпечну речовину залишив прибиральник, який очищав стіни.

52-річна мешканка міста Ханчжоу на сході Китаю померла після випадкового контакту з небезпечною хімічною речовиною — плавиковою кислотою, відомою під назвою «вода, що розчиняє кістки». Про це повідомляє South China Morning Post.

Інцидент стався 9 вересня. Жінка на прізвище Ту наступила на залишений контейнер з кислотою під час прогулянки на пагорбі біля житлового комплексу. Речовина спричинила швидке набрякання та серйозні опіки. Постраждалу госпіталізували, але лікарі діагностували багатосистемну недостатність органів і критичний електролітний дисбаланс. Через п’ять днів жінка померла від зупинки серця та легеневої недостатності.

Її дитина у соцмережах написала: «Моя мама пішла від нас так швидко, що ми навіть не встигли зрозуміти, що сталося. Сподіваюся, у небі не буває таких нещасних випадків».

Небезпечна речовина

Плавикова кислота — безбарвний, надзвичайно агресивний розчин, який може роз’їдати метал і скло. Вона широко використовується у промисловості та стоматології, зокрема для очищення від іржі, гравіювання скла та обробки поверхонь. Навіть невеликий контакт є смертельно небезпечним: кислота проникає крізь шкіру, уражаючи тканини й кістки.

Медики наголошують: при потраплянні кислоти на тіло потрібно негайно знімати одяг, промивати уражене місце великою кількістю води та терміново звертатися до лікарів.

Розслідування та реакція

Поліція огородила місце події, провела дезактивацію території й вилучила ще два знайдені контейнери з кислотою. Правоохоронці з’ясували, що небезпечну речовину залишив колишній прибиральник на прізвище Ай, який свого часу очищав стіни. Він покинув район у 2015 році, однак тепер його затримали. За китайським законодавством йому може загрожувати до семи років ув’язнення за недбале поводження з небезпечними відходами.

Трагедія викликала широкий резонанс у соцмережах. Користувачі називають подію серйозною проблемою громадської безпеки та вимагають суворого розслідування.

