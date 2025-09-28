В США подали более 1300 исков против Pfizer из-за опухолей мозга от контрацептива Depo-Provera

Женщины обвиняют компанию в сокрытии рисков менингиомы.

Фармацевтическая компания Pfizer столкнулась с коллективным иском от женщин, которые утверждают, что использование контрацептивной инъекции Depo-Provera привело к развитию опухолей мозга. Истицы заявляют, что компания не предупредила о повышенном риске внутричерепной менингиомы при применении препарата дольше года, сообщает The Guardian.

Менингиома — самая распространенная доброкачественная опухоль мозга, которая может вызвать потерю зрения или слуха, головную боль, судороги и часто требует операции с риском повреждения мозговых структур. Исследование British Medical Journal за март 2024 года показало, что длительное использование прогестагенных препаратов, в частности медроксипрогестерона ацетата (Depo-Provera), повышает риск менингиомы почти в шесть раз.

Более 1300 исков против Pfizer в США объединены в одно производство, сообщила юридическая фирма Levin Papantonio. Ожидается, что количество исков может вырасти до 5-10 тысяч, а их сумма достигнет нескольких миллиардов долларов. Слушания состоятся в понедельник в Пенсаколе, штат Флорида.

Pfizer признала потенциальный риск от длительного использования прогестагенов и обновила предупреждения в Канаде и Европе. Компания утверждает, что пыталась добавить предупреждение о опухолях на этикетку в США, но FDA отклонило это. В мире 247 миллионов женщин используют гормональные контрацептивы, в США четверть сексуально активных женщин хотя бы раз применяли Depo-Provera. В Великобритании, где препарат доступен с 1980-х годов, его используют 15% женщин, в частности для лечения эндометриоза, а в прошлом году этикетку обновили с предупреждениями.

